Corinthians é recebido com protestos em concentração no interior paulista

O Corinthians foi recebido com protestos em São José do Rio Preto nesta sexta-feira. O time se concentra na cidade do interior para enfrentar o Novorizontino neste sábado, às 19h (de Brasília), pela nona rodada Campeonato Paulista, em Novo Horizonte. O principal alvo foi o presidente Andrés Sanchez, contestado em mensagens como as seguintes:“Com Andrés, sem chances” e “Fora Andrés”.

Os corintianos também contestavam algumas atitudes da gestão, como por exemplo a compra de jogadores que não são utilizados no elenco e acabam sendo emprestados.

“Nosso Corinthians não é de cartola”, escreveram os manifestantes em uma das faixas. “Sub-23 = balcão de negócios. O sub-23 serve para que(m)?”, acrescentaram.

O time paulista está pressionado na temporada após a precoce eliminação na Libertadores e a má campanha até aqui no Estadual, amargando a lanterna do seu grupo com apenas nove pontos após quatro jogos sem vencer. Este foi apenas mais um dos protestos dos corintianos, que já fizeram atos recentes no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge.