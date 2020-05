Corinthians diz que promessas da base não serão dispensadas

Com a possibilidade de haver um corte de funcionários no clube por conta da pandemia do coronavírus, o Corinthians emitiu uma nota nesta quinta-feira comunicando que atletas promissores das categorias de base não serão dispensados.

Além disso, também foi informado que todas as categorias já existentes serão mantidas, “pois elas são fundamentais para o desenvolvimento desses atletas”.

Na última terça-feira, a diretoria alvinegra se reuniu para definir se será necessário demitir funcionários do time devido a crise gerada pela pandemia da covid-19. Caso isso ocorra, o elenco profissional, que anteriormente já havia estabelecido uma redução de 25% dos salários, não deve ser afetado. Com isso, os outros setores, como as categorias de base e a comissão técnica, podem ser reduzidos.

Ao longo de sua história, o Corinthians já revelou diversos nomes de peso para o futebol. Rivelino, Ronaldo Giovanelli, Viola, Willian e Maquinhos são alguns exemplos.

Confira a nota na íntegra:

O clube continuará em busca da excelência na formação do DNA alvinegro, pensando sempre na qualidade, estruturação e otimização do departamento.