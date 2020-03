Corinthians divulga símbolo comemorativo dos 110 anos de história

Após votação popular, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira o símbolo comemorativo para os seus 110 anos de história.

O emblema faz alusão à fundação do clube, em 1910, quando Antonio Pereira, Raphael Perrone, Joaquim Ambrósio, Anselmo Correa e Carlos Silva se uniram de baixo de um lampião na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, para dar início ao time.

Sob a luz de um lampião, Antonio Pereira, Raphael Perrone, Joaquim Ambrósio, Anselmo Correa e Carlos Silva fundavam o Sport Club Corinthians Paulista! A Fiel votou e escolheu esse como o logo que representará os 110 anos de fundação do nosso Coringão! 🥰#VaiCorinthians pic.twitter.com/VPanV7gNG2 — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) March 27, 2020

O logo será estampado em todos os materiais que se remetam aos 110 anos do Alvinegro e foi escolhido, entre três opções, em votação realizada pelo Corinthians com os seus torcedores, nas redes sociais, durante o mês de março.

O aniversário do Timão é no dia 1º de setembro.