Corinthians divulga fotos de crianças desaparecidas e vítimas de exploração

Neste domingo o Corinthians publicou fotos crianças em suas redes sociais. Mas o assunto do dia não foi relacionado ao futebol, e sim ao dia Internacional da Criança Desaparecida. Ao lado do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC) e de outros 160 clubes, o Timão divulgará conteúdos sobre o assunto ao longo do dia.

Segundo publicação no site oficial do clube, o objetivo é usar o alcance do clube na internet para conscientizar mais pessoas sobre o tema e, acima de tudo, reconstruir famílias. O presidente da ICMEC, Bob Cunningham, citou a importância da participação dos clubes de futebol nesta ação.

“O futebol, o esporte mais popular do planeta, está nos ajudando a chamar a atenção para um problema global. Temos orgulho dessa parceria para ajudar a reunir crianças desaparecidas às suas famílias”, afirmou.

Confira a nota divulgada pelo Corinthians na íntegra

O Corinthians vai exibir em suas propriedades digitais nesta segunda (25), Dia Internacional da Criança Desaparecida, rostos de crianças e adolescentes que foram separados de seus pais e hoje são vítimas de exploração e abuso. A ação é liderada pelo Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC).

O clube agrega à causa o alcance e a visibilidade de seus principais canais publicando videos e fotos de desaparecidos no Brasil. O objetivo é obter informações sobre seu paradeiro e, principalmente, reconstruir famílias. Um contato será divulgado nas publicações, que vão se desenrolar especialmente no Twitter – canal onde o alvinegro possui 6,1 milhões de seguidores.

Segundo dados do ICMEC, apenas em São Paulo desaparecem 23 crianças e adolescentes por dia, número que representa 8 mil casos anuais. “O futebol, o esporte mais popular do planeta, está nos ajudando a chamar a atenção para um problema global. Temos orgulho dessa parceria para ajudar a reunir crianças desaparecidas às suas famílias”, afirma Bob Cunningham, presidente do ICMEC. Outros 160 clubes participam da iniciativa.

As hashtags usadas na ação serão #FootballCares e #InternationalMissingChildrensDay. O impacto estimado total das propriedades digitais do Corinthians é de 24 milhões de torcedores.

As gravações dos vídeos foram realizadas antes do período de quarentena e isolamento social devido ao coronavírus