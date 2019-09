Corinthians divulga data de lançamento do terceiro uniforme

Pouco depois de comemorar seu aniversário, o Corinthians divulgou a data de lançamento do terceiro uniforme. O novo equipamento será apresentado ao público na próxima sexta-feira (6), às 11h (de Brasília), por meio de transmissão no site da fornecedora esportiva do Timão.

Uma imagem mostrando a suposta nova camiseta vazou nas redes sociais no início do mês de agosto. O modelo pretende dar atenção a grandes momentos vividos pela torcida corintiana. Assim, conta com estampas que citam a famosa invasão de 1976, em jogo contra o Fluminense, além das finais dos Mundiais Interclubes de 2000 e 2012.

Para divulgar a data de apresentação do uniforme, o Corinthians realizou uma campanha na internet, pedindo para os torcedores enviarem a palavra “Invasões” ao WhatsApp criado pelo clube em novembro do ano passado para interação com os corintianos. Em seguida, os usuários recebem uma mensagem revelando a data.