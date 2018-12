Corinthians desmente Cruzeiro e nega proposta de R$ 10 mi por Sassá

Na noite da última quarta-feira, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, revelou que o Corinthians teria feito uma proposta de R$ 10 milhões e o atacante Clayson em troca do centroavante Sassá. No entanto, o Timão, na manhã desta quinta-feira, emitiu uma nota desmentindo o mandatário cruzeirense e ainda o desafiou a mostrar provas da veracidade da oferta.

“Ele tem problemas extracampo, mas no clube é muito querido. Nunca atrasou a um treino, tem qualidade no grupo e em campo. O Corinthians ofereceu R$ 10 milhões mais o Clayson por ele, e eu neguei imediatamente”, havia dito Machado, em entrevista à Rádio Itatiaia.

“O Corinthians vem a público desmentir as informações inverídicas prestadas pelo Sr. Itair Machado à imprensa, no sentido de que o Corinthians teria oferecido o atleta Clayson e mais R$ 10 milhões pela transferência do atleta Sassá”, rebateu o Corinthians em nota emitida.

“O Corinthians jamais fez tal proposta e desafia o Sr. Itair a mostrar qualquer documento ou mesmo mensagem de texto que reflita o que mentirosamente declarou”, completou a equipe paulista.

Veja também: Grêmio confirma que ida de Ramiro para o Corinthians está bem encaminhada

Apesar da negativa por Sassá, o Corinthians segue de olho no futebol mineiro. A equipe paulista fez uma proposta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) pelo atacante Luan, sonho antigo de Fábio Carille, mas o Atlético-MG rejeitou prontamente e pediu o acréscimo de jogadores na transação.

O dirigente cruzeirense também revelou uma investida do Corinthians pelo meio-campista Thiago Neves. Esta negociação, porém, não foi desmentida pelo Timão.