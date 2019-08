Corinthians confirma participação na Copa Flórida de 2020

Após quatro participações, o Corinthians estará de volta à Copa Flórida. A diretoria do clube alvinegro anunciou por meio de uma nota a participação na edição de 2020 nesta terça-feira.

“Participar da Copa Flórida é muito importante para a nossa pré-temporada. Teremos três semanas de preparação intensa, sendo que na segunda semana faremos os jogos da competição internacional com adversários competitivos. É um torneio muito bem organizado, com ótima estrutura, com participantes fortes em que focamos todas as nossas atenções para iniciar o ano. Foi uma experiência que agregou ao nosso trabalho nas outras temporadas e tem tudo para surtir o mesmo efeito para começar bem em 2020”, comentou o treinador Fábio Carille.

O Corinthians é o terceiro time confirmado no torneio de pré-temporada do ano que vem. Palmeiras e Atlético Nacional já confirmaram presença em julho. Assim como em 2019, a competição ocorrerá entre os dias 13 e 20 de janeiro.

Um quarto e último participante deve ser anunciado em breve, assim como a tabela. A copa é disputada com duas semifinais. Os dois vencedores vencedores fazem a final e os derrotados a disputa de terceiro lugar.

Nas outras vezes jogando em solo americano, o Timão ficou com o terceiro lugar em 2015, após perder para o Colônia e vencer o Bayer Leverkusen, ambos da Alemanha. No ano seguinte, quarto lugar, com uma derrota para o Atlético-MG e vitória contra o Shakhtar Donetsk (UCR). Uma vitória contra o Vasco e uma derrota nos pênaltis para o São Paulo deixaram o time com o vice-campeonato em 2017. E por último, em 2018, empate com o PSV (HOL) e uma derrota para o Rangers (ESC) deixaram o time na quinta posição.

De cinco edições disputadas até hoje, com início em 2015, três brasileiros levantaram o torneio. Na primeira disputa o Colonia, da Alemanha, venceu, em 2016, o Atlético-MG, no ano seguinte o São Paulo, ano passado o Atlético Nacional, e o Flamengo nesta temporada.