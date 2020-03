Corinthians confirma antecipação das férias dos jogadores

O Corinthians confirmou na manhã desta segunda-feira que antecipará as férias dos jogadores por conta da pandemia do novo coronavírus. Conforme noticiado pela Gazeta Esportiva na última quinta-feira, o recesso ocorrerá entre 1 e 20 de abril. A mudança também vale para os atletas das categorias de base do Timão.

O pagamento das férias também será antecipado para abril e não ficará para ser depositado apenas no fim do ano. A princípio, os outros 10 dias de recesso serão mantidos para janeiro de 2021.

A alteração está alinhada com o restante dos clubes da Série A e CBF, que decidiram por unanimidade seguir este protocolo, após reunião do Conselho Nacional dos Clubes na última quinta-feira.

O clube também reconhece a possibilidade de prorrogar a medida, dependendo do estado encontrado ao fim do período de férias. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), jogadores e funcionários ficarão em isolamento social.

A última partida do time profissional de futebol masculino do Corinthians aconteceu sem a presença de público na Arena de Itaquera, em 15 de março e terminou no empate por 1 a 1 com o Ituano. Após isso, todos foram liberados, inclusive nos outros departamentos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com