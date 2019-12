Corinthians comemora 20 anos do tricampeonato brasileiro

O dia 22 de dezembro é especial para o Corinthians e seus torcedores. Há 20 anos, o clube da capital paulista conquistava seu terceiro título do Campeonato Brasileiro, em uma série emocionante contra o Atlético-MG na final.

A decisão nacional de 1999 teve três partidas. No primeiro jogo, vitória do Galo por 3 a 2 no Mineirão. No segundo, o troco do Corinthians, com um triunfo por 2 a 0, no Morumbi. Como tinha melhor campanha, o Timão garantiu a taça com o empate por 0 a 0, novamente na capital paulista.

Comandado por Oswaldo de Oliveira, o Corinthians entrou em campo no último jogo com a seguinte escalação: Dida; Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kléber; Gilmar (Edu), Vampeta (Marcos Senna), Rincón e Ricardinho. Marcelinho Carioca (Dinei) e Edílson. O grande desfalque foi o artilheiro Luizão, expulso na partida anterior.