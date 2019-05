Corinthians chega a São Paulo e inicia preparação para decisão

O Corinthians já está em solo paulistano depois de passar boa parte da semana na Venezuela. A equipe chegou à capital paulista por volta das 16h30 desta sexta-feira em um voo fretado especialmente para levar a delegação na busca pela vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada na última quinta, com a vitória por 2 a 0 para o Deportivo Lara.

Como só volta a entrar em campo pela competição continental depois da parada para a Copa América, em julho, o Timão agora torna as suas atenções para os outros compromissos do ano. O próximo será a decisão contra o Flamengo, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 4 de junho, a próxima terça-feira, no Maracanã

Por ter perdido em casa por 1 a 0, o Timão precisa ao menos devolver o triunfo pela margem mínima para levar a decisão aos pênaltis. Se quiser avançar no tempo normal, o clube do Parque São Jorge precisará derrotar o adversário por, no mínimo, dois gols de diferença.

O elenco, que descansa nesta sexta, retoma os trabalhos na manhã do sábado, no CT Joaquim Grava, no único treino aberto até o embate no Rio de Janeiro. Como o jogo contra o Goiás, pelo Brasileiro, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a equipe não entrará em campo no final de semana.

