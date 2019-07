Corinthians busca vitória inédita contra o Vila Nova no Serra Dourada

Vencer e convencer. Esse é o objetivo do Corinthians diante do Vila Nova nesta quinta-feira, às 21h30, em partida amistosa válida pelo período de intertemporada de ambos os clubes. Mas para apagar a imagem negativa deixada após o revés para o Botafogo-SP, o Alvinegro do Parque São Jorge terá de conquistar algo inédito: um triunfo no Serra Dourada.

Em toda a história do confronto, Corinthians e Vila Nova se enfrentaram no estádio em Goiânia apenas uma vez. E as lembranças não são nada boas para o Timão. Em duelo válido pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 09 de agosto de 2008, o time da casa venceu o Alvinegro por 2 a 1. A partida ainda ficou marcada expulsão no goleiro Felipe e a ida do lateral André Santos para a meta nos minutos finais.

Apesar de contar com um único confronto frente ao rival no palco do próximo sábado, o Serra Dourada não é um local onde o Corinthians possui um bom retrospecto. Pelo contrário, o time do Parque São Jorge conta com mais resultados negativos do que positivos no estádio. Em 32 jogos, são nove vitórias corintianas, 12 empates e 11 derrotas jogando em solo goiano.

Se há algo histórico com o qual o Corinthians pode se apegar pensando no amistoso é com o número de gols marcados. Nas vezes que foi ao estádio em Goiânia, o Timão marcou 40 gols e sofreu 39. O ataque, inclusive, é o setor em que Fábio Carille irá promover mudanças pensando em criar mais e aproveitar as chances, com Boselli no comando do ataque.

Na atividade da última terça-feira realizada no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, o treinador Alvinegro esboçou uma escalação com apenas uma novidade em relação ao time que perdeu para o Botafogo-SP. Mateus Vital deve deixar o time para a entrada do centroavante argentino. Dessa forma, Vagner Love deve ser deslocado para o lado esquerdo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com