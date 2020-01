Corinthians atrasa parcela de Bruno Méndez, e time uruguaio aciona Fifa

Não bastasse o imbróglio para regularizar o volante colombiano Víctor Cantillo, o Corinthians atrasou uma das parcelas referente ao pagamento da compra do zagueiro Bruno Méndez, que pertencia ao Montevideo Wanderers.

A diretoria do Timão chegou a propor um novo acordo, mas o clube uruguaio entrou com um recurso na Fifa. A informação foi divulgada pelo portal Meu Timão.

Bruno Méndez foi anunciado como reforço do Alvinegro no ano passado. Na ocasião, o Corinthians efetuou a compra de 90% dos direitos econômicos do atleta, algo em torno de R$ 13 milhões.

Na tarde desta terça-feira, o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, admitiu que havia um problema com a negociação do defensor, mas garantiu que o clube estava tentando resolver a situação o quanto antes.

“Tivemos um problema, sim. Mas para falar com mais precisão, preciso falar com o financeiro. Mas teve sim um problema, eles entraram em contato esses dias dizendo que tinha uma parcela e a gente está correndo atrás de resolver o mais rápido possível”, comentou, em entrevista concedida ao programa Fox Sports Rádio.

Desde que chegou ao Corinthians, Bruno atuou em apenas seis partidas do Campeonato Brasileiro. Aos 20 anos, o zagueiro é o capitão de seleção sub-20 do Uruguai.

