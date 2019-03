Corinthians anuncia série de ações para celebrar o mês da mulher

Celebrando o mês da mulher, o Corinthians anunciou, nesta sexta-feira, que irá realizar uma série de ações para “discutir o papel da mulher na sociedade brasileira”. Temas como violência, assédio e situação no mercado de trabalho e no ambiente do futebol serão abordados pelo Timão.

Também nesta sexta-feira, a equipe do Parque São Jorge lançou o programa #RespeitaAsMinas, que contará com episódios semanais e a apresentação de Aline Calandrini e Milene Domingues.

Para celebrar o início da campanha #RespeitaAsMinas, a Corinthians TV estreia nesta sexta-feira o programa de mesmo nome, apresentado por Aline Calandrini e Milene Domingues. Confira 📺👇🏽👇🏽👇🏽https://t.co/H5ZJ7TBo6J — Corinthians (@Corinthians) 1 de março de 2019

A cada dia de março, o Corinthians exibirá uma série fotográfica, em suas redes sociais, destacando mulheres “poderosas em diferentes funções de destaque”. Também por meio da internet, o clube terá seus atletas do time masculino profissional falando sobre os dados de violência contra a mulher.

“Somos conhecidos por levantar bandeiras, agora é a hora de levantar a bandeira das mulheres de forma contínua”, afirmou Edna Murad Hadlik, vice-presidente do Corinthians.

Por fim, encerrando a série de ações, um evento na Arena Corinthians, no dia 31, irá promover uma imersão no universo da mulher para torcedores associadas. No evento estão incluídos tour gratuito personalizada e uma série de palestras e debates sobre os temas anteriormente citados.