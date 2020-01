Corinthians anuncia rescisão de Ralf e emite nota de agradecimento

O Corinthians publicou na tarde desta quarta-feira uma nota oficial anunciando a rescisão de contrato com Ralf. O Alvinegro ainda aproveitou para agradecer o volante pelos anos de serviço prestados e diversos títulos conquistados.

“O Sport Club Corinthians Paulista e o volante Ralf chegaram a um comum acordo para uma rescisão contratual amigável”, publicou o Corinthians.

Um volante com 437 jogos e nenhum cartão vermelho. Fez 10 gols e levantou nada menos do que oito 🏆! Monstro demais! Ralf está na nossa história para sempre! Obrigado por tudo e boa sorte na sequência da carreira. #ObrigadoRalf pic.twitter.com/ZykZGXpCgg — Corinthians (@Corinthians) January 22, 2020

O comunicado do Timão ainda aborda os números do volante com a camisa alvinegra: “Por toda a história construída no Timão, o clube agradece Ralf pela dedicação e raça que colocou em campo a cada partida disputada com o manto corinthiano. Ao todo, foram duas passagens – 2010 a 2015 e 2018 a 2019 – com 437 jogos, 10 gols e oito títulos – sendo eles o tricampeonato paulista (2013, 2018 e 2019), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa (2013).

Números tão relevantes colocam Ralf em um restrito patamar de ídolo da Fiel Torcida, fazendo com que tenha as portas do Timão sempre abertas”, completou.

Ralf encerrou em 2019 a sua segunda passagem pelo Corinthians, que teve início em 2018. Na primeira oportunidade, o volante atuou entre os anos de 2010 e 2015.