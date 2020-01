Corinthians anuncia parcial de ingressos para estreia no Paulistão

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a venda antecipada de 20 mil ingressos para o confronto com o Botafogo-SP, que ocorre na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

A venda de ingressos segue aberta para o reencontro do Timão com sua torcida. As entradas podem ser adquiridas pela internet, ou pontos de venda fixos, na Arena Corinthians, Parque São Jorge e lojas oficiais do clube.

As inteiras para a estreia do Alvinegro na temporada variam entre R$ 40, para o setor Norte, e R$ 90, que garante acesso à área Oeste Inferior.

A equipe de Tiago Nunes espera aproveitar o fator casa para iniciar bem a temporada de 2020. Afinal, logo no início do ano o Corinthians terá duelos importantes, como clássicos e a fase preliminar da Libertadores.

