Corinthians anuncia 26 mil ingressos vendidos para jogo contra o Bahia

A decepção dos corintianos com a derrota de quarta-feira, pela semifinal da Copa Sul-Americana, foi grande. Mesmo assim, a Arena Corinthians deve receber um público razoável nesse sábado, às 19h (de Brasília), para a partida do Timão contra o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube anunciou no início da tarde dessa sexta a parcial de 26 mil entradas adquiridas até o momento. Os setores Norte e Sul, que ficam atrás dos gols, são os únicos espaços com ingressos esgotados.

O Corinthians é o quinto colocado na tabela de classificação com apenas um ponto a mais que seu próximo adversário. Apesar do confronto direto, Fábio Carille pode fazer algumas modificações na equipe pensando na decisão da semana que vem, em Quito, pelo torneio continental.

Veja os setores disponíveis nas bilheterias:

Leste superior lateral – R$ 64

Leste superior central – R$ 72

Leste inferior lateral – R$ 92

Leste inferior central – R$ 104

Oeste superior – R$ 110

Oeste corner – R$ 160

Oeste inferior – R$ 220

Visitante – R$ 54

*Preço de face.

