Corinthians acerta patrocínio com empresa de renegociação de dívidas

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira um novo patrocinador para o segundo semestre. A empresa é a Serasa Limpa Nome, plataforma online de renegociação de dívidas.

Segundo comunicado emitido pelo Timão, o nome do estabelecimento estará estampado na camisa de jogo, na região conhecida como omoplata, próximo ao ombro, a partir de julho até o fim do ano.

A primeira ação da parceira será realizada na Arena, em Itaquera. Entre os dias 7/3 a 14/3, uma tenda de ofertas presencial do Feirão Serasa Limpa Nome será montada, oferecendo renegociações em dívidas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a precoce eliminação na Libertadores, o Corinthians busca parceiros financeiros para sanar as dívidas do clube.