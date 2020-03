Corinthians acerta com Botafogo o retorno de Thiaguinho

Thiaguinho está de malas prontas para deixar o Botafogo. O volante foi emprestado pelo Corinthians até o fim da atual temporada depois de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Oeste, mas, a situação mudou nesta terça, diante de um pedido do clube paulista para que o jogador regresse a São Paulo.

A informação foi publicada inicialmente pelo site FogãoNET. O volante, que defendeu o Botafogo em cinco jogos do Campeonato Carioca e dois pela Copa do Brasil, é aguardado no CT Joaquim Grava ainda nesta semana. Agora, a tendência é que Thiaguinho seja emprestado novamente para outro clube em que o jogador seja mais utilizado.

Em abril de 2018, a diretoria corintiana efetuou a compra de 100% dos direitos do jogador por aproximadamente R$ 2 milhões e assinou vínculo com validade até 2022.

Foram nove jogos pelo Timão em 2018, mais dois em 2019, até ser emprestado ao Oeste. Na Série B, Thiaguinho fez três gols em 27 atuações, sendo 26 como titular.