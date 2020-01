Copa Flórida, Paulista e Libertadores: Veja a maratona do Corinthians no início de 2020

O Corinthians iniciará sua temporada nesta segunda-feira. A equipe de Tiago Nunes treina no CT Joaquim Grava e, já no dia 12, viaja para os Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida. No dia 15, o Timão estreia contra o New York City FC e terá uma maratona pela frente, com dez jogos em um mês.

De 15 de janeiro a 15 de fevereiro, o Timão entrará em campo duas vezes pela Copa Flórida, seis pelo Campeonato Paulista e mais duas pela 2ª fase da Pré-Libertadores.

No torneio continental, a equipe de Tiago Nunes estreia no dia 5 de fevereiro, visitando San José-BOL ou Guaraní-PAR. A decisão acontece uma semana depois, no dia 12, na Arena Corinthians.

Já no Paulistão, dois clássicos entre os primeiros seis confrontos. Três dias antes de viajar pela Pré-Libertadores, o Timão recebe o Santos pela 4ª rodada do Estadual. Já três dias após o jogo de volta do torneio sul-americano, o Corinthians visita o São Paulo pela 6ª rodada.

Confira os jogos do Corinthians de 15 de janeiro a 15 de fevereiro:

15 de janeiro – Corinthians x New York City FC – Copa Flórida

18 de janeiro – Corinthians x Atlético Nacional – Copa Flórida

23 de janeiro – Corinthians x Botafogo-SP – Campeonato Paulista

26 de janeiro – Mirassol x Corinthians – Campeonato Paulista

30 de janeiro – Ponte Preta x Corinthians – Campeonato Paulista

2 de fevereiro – Corinthians x Santos – Campeonato Paulista

5 de fevereiro – San José-BOL ou Guaraní-PAR x Corinthians – 2ª fase da Pré-Libertadores

9 de fevereiro – Corinthians x Inter de Limeira – Campeonato Paulista

12 de fevereiro – Corinthians x San José-BOL ou Guaraní-PAR – 2ª fase da Pré-Libertadores

15 de fevereiro – São Paulo x Corinthians – Campeonato Paulista

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com