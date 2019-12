Convocado para Seleção sub-23, Pedrinho desfalcará Corinthians na Pré-Libertadores

Nesta segunda-feira, o técnico André Jardine divulgou a lista dos 23 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira sub-23 na disputa do Pré Olímpico, que acontece entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, na Colômbia. Como já era previsto, o atacante Pedrinho foi lembrado, o que deve provocar uma dor de cabeça para o Corinthians.

Com a convocação, Pedrinho se apresenta no dia 3 de janeiro, na Granja Comary, e ficará de fora da Copa da Flórida, do primeiro jogo da Pré-Libertadores, e das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista, incluindo o clássico diante do Santos.

Antes da convocação ser oficializada, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, disse que conversaria com o jogador para definir o que seria melhor para as partes. No entanto, o dirigente reconheceu a importância do torneio para o jogador, e assim, a tendência é que o clube não peça a liberação do atleta.

O Corinthians estreia na temporada 2020 no dia 15 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos, em partida diante do New York City FC, válida pela Copa da Flórida.

