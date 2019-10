Convidado acaba com mistério e revela escalação do Corinthians

Fábio Carille não poderá contar com Júnior Urso, Sornoza e Pedrinho na partida de quinta-feira, contra o Athlético-PR, em Itaquera. Os desfalques abrem um leque de opções ao treinador corintiano.

Janderson, Boselli, Ramiro, Matheus Jesus, Gabriel e Jadson, em tese, são os principais concorrentes às vagas que se abriram no time titular. Ramiro, aliás, concorre tanto na posição de Urso quanto na de Pedrinho.

Então, por que facilitar para Tiago Nunes? Por isso, Fábio Carille resolver fechar a parte principal do treinamento dessa terça-feira. Por aproximadamente uma hora, o trabalho não contou com a presença de jornalistas.

Mas, o clube liberou a atividade a torcedores e convidados, algo costumeiro no CT Joaquim Grava. E uma das pessoas que teve acesso ao treino acabou com o mistério de Carille ao revelar a formação titular com uma postagem no Twitter, com direito a foto e tudo.

No momento do registro, o time estava montado com: Cassio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel; Vagner Love, Mateus Vital e Clayson; Mauro Boselli.

Assim que a informação se espalhou, um assessor do clube imediatamente se dirigiu ao local reservado aos convidados. Pouco depois, a postagem foi excluída do perfil na rede social, o que obviamente gerou pouco efeito.

Caso a equipe revelada pelo ‘convidado espião’ se confirme, o Corinthians terá uma formação inédita nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dois ‘primeiros volantes’ e dois centroavantes juntos. No plano tático, Gabriel faria o papel de segundo homem do meio de campo e Love jogaria mais aberto.

Mas a tendência maior é que Ramiro volte a ser escalado ao lado de Ralf. O ex-gremista também foi testado entre os titulares nessa terça, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

Urso sequer deu as caras no gramado. O volante trata uma lesão na coxa e fará exame ainda nessa terça para ter o diagnóstico fechado. Já Sornoza, apesar de ter treinado normalmente, viaja nesta quarta para defender o Equador em amistoso com a Argentina.

O Corinthians é o quarto colocado, com 42 pontos, oito pontos à frente do Furacão. Os paranaenses, porém, já têm vaga garantida na próxima Copa Libertadores da América devido ao recente título da Copa do Brasil.

No último treino antes da partida com o Furacão, marcado para esta quarta, o treino será totalmente fechado à imprensa.

