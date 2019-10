Contra o São Paulo, Manoel chegará a 50 jogos pelo Corinthians

Neste domingo, o zagueiro Manoel realizará a sua 50° partida com a camisa do Corinthians, justamente no clássico diante do São Paulo, no Morumbi. Após driblar a desconfiança inicial, o defensor se firmou na equipe, e hoje é titular absoluto ao lado de Gil.

O primeiro gol de Manoel com a camisa alvinegra foi justamente contra o Tricolor Paulista, na vitória corintiana por 2 a 1, no Campeonato Paulista. De lá para cá, o beque ainda marcou outras duas vezes contra os principais rivais do estado de São Paulo, e ao todo, soma 24 vitórias, 18 empates e sete derrotas.

“Muito importante para mim chegar a 50 jogos pelo Corinthians. Vestir essa camisa é uma honra, estou muito feliz, me sinto em casa e tenho um carinho enorme pela Fiel Torcida que nos apoia em todos os momentos”, celebrou.

O Corinthians tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 15 gols sofridos. Das 22 partidas da equipe na competição, Manoel esteve presente em 21, tendo sido derrotado apenas uma vez, para o Santos, ainda no primeiro turno.

“Quando eu cheguei, falei que ia me doar ao máximo para o ver o Corinthians bem, e quero ao lado do grupo, terminar o ano da melhor maneira possível. Pude participar de praticamente todos os jogos do time no ano e fazer parte de uma série invicta é ótimo, mas o principal é estarmos sempre em busca

das vitórias”, afirmou.

Mesmo tendo papel fundamental no time, a permanência de Manoel para 2020 ainda é incerta. Emprestado pelo Cruzeiro, o defensor tem contrato com o Timão até dezembro, e seus empresários negociam uma rescisão amigável com o clube mineiro. Internamente, Fabio Carille já avisou a diretoria corintiana que pretende contar com Manoel para 2020, e o jogador também tem esse desejo. A permanência, portanto, dependerá da resolução de imbróglios contratuais.