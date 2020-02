Conmebol divulga lista de inscritos do Corinthians para Pré-Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou a lista dos 25 nomes inscritos pelo Corinthians para as fases preliminares da Libertadores da América.

Entre os nomes escolhidos por Tiago Nunes, destaque para o meia Pedrinho, que está com a Seleção Brasileira disputando o Pré-Olímpico na Colômbia, e só estará a disposição do treinador no segundo jogo contra o Guaraní-PAR, no próximo dia 12. Ainda integram a lista o meia Ramiro e o zagueiro Danilo Avelar, ambos lesionados e que também não irão para a primeira partida.

Ángelo Araos ficou de fora da relação. O chileno acabou de se reapresentar depois de também representar seu país no Pré-Olímpico. A comissão técnica optou por não inscrevê-lo pelo pouco tempo em que ele teve trabalhando com o novo treinador.

Outra dúvida fica por conta do volante Camacho. Ele deixou o campo no clássico contra o Santos ao 6 minutos do segundo tempo sentindo dores no quadril, e será reavaliado antes da viagem para o Paraguai. O Timão embarca na tarde nessa terça-feira.

Confira a lista completa de inscritos do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter e Filipe

Laterais: Michel Macedo, Fagner, Sidcley e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, Pedro Henrique, Danilo Avelar e Bruno Mendez

Volantes: Gabriel, Richard, Camacho e Cantillo

Meias: Luan, Mateus Vital, Ramiro, Pedrinho e Madson

Atacantes: Boselli, Vagner Love, Gustavo, Janderson e Everaldo

