Confira o retrospecto de Jair Ventura contra o Corinthians

Novo técnico do Corinthians, Jair Ventura já enfrentou a equipe que será agora sua nova casa, mesmo com pouco mais de dois anos desde que começou sua carreira como treinador. Até o momento, foram cinco confrontos diante da equipe paulista, sendo três deles quando era comandante do Botafogo e os dois últimos pelo Santos, último clube que treinou antes de assumir o Timão. O retrospecto é de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 53,3%.

O primeiro jogo de Jair Ventura contra o Corinthians foi no dia primeiro de outubro de 2016 e, curiosamente, foi o melhor resultado em sua carreira contra a equipe paulista. A vitória do Botafogo por 2 a 0 foi válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2016, quando o Timão terminou na sétima colocação, com 55 pontos. Já os cariocas ficaram na quinta posição, com quatro pontos a mais.

Ainda pelo comando do Fogão, o novo treinador do Timão enfrentou o Corinthians em mais duas oportunidades, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. No jogo do primeiro turno, vitória da equipe paulista por 1 a 0, em São Paulo, gol do atacante Jô. Já no segundo turno, o Botafogo “deu o troco” e venceu pelo placar de 2 a 1, sendo que o centroavante fez novamente o único gol da equipe.

Os últimos dois confrontos diante do Corinthians foram defendendo as cores do Santos, já que Jair saiu do Botafogo para assinar com o Peixe no final do ano passado, com a apresentação oficial acontecendo no dia 05 de janeiro de 2018.

O quarto duelo contra o Timão foi, provavelmente, o mais emblemático, mesmo com a partida acontecendo na primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians vencia por 1 a 0 até o meio do segundo tempo, quando as luzes nos refletores do estádio do Pacaembu apagaram. Após longa espera, o Santos pressionou o rival e conseguiu o empate aos 41 minutos da etapa final, com o jovem Diogo Vitor.

Já a última vez que Jair Ventura enfrentou o seu novo clube foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. O empate por 1 a 1, no estádio do Corinthians, fez com que os dois times se mantivessem no meio da tabela do principal torneio nacional.