Confira as lições que Tiago Nunes deve tirar do empate com o Mirassol

O Corinthians ficou apenas no empate com o Mirassol, no último domingo, e o que frustrou o time alvinegro foi o fraco desempenho no interior paulista. Com o duelo contra a Ponte, na quarta-feira, e o clássico contra o Santos no final de semana, Tiago Nunes tenta correr contra o tempo para fazer correções.

Depois da partida, na entrevista coletiva, o treinador corintiano admitiu a superioridade do Mirassol e prometeu tirar lições do empate.

“Estamos num processo natural de evolução, hoje é o vigésimo dia de preparação. E como é de se esperar, você vai oscilar, ter bons e maus momentos. Vou tirar desse jogo as lições que nos trouxeram. Como o Mirassol foi superior a gente em alguns momentos do jogo, nos traz vários aprendizados”, analisou.

O duelo do último domingo mostrou problemas na defesa e no ataque do Timão. Na retaguarda, Tiago Nunes e seus comandados terão que fazer a lição de casa nas bolas aéreas.

No primeiro tempo, o time da casa teve pelo menos duas grandes chances em jogadas a partir de cruzamentos na área. Já na etapa final, Cássio e a trave salvaram outros dois cabeceios, mas ninguém conseguiu cortar o levantamento feito para Camilo empatar a partida.

Já com a posse, um dos principais problemas da equipe foi na saída de bola. O Mirassol executou a marcação alta e exerceu dificuldades aos defensores do time alvinegro. A saída qualificada vista na estreia, quando o Timão goleou o Botafogo-SP, não foi recorrente no último jogo.

Tiago Nunes espera a regularização do volante Víctor Cantillo para poder testá-lo de titular e qualificar a iniciação das jogadas. Enquanto isso, Richard é quem atua entre os 11 iniciais. Mais do que nomes, entretanto, o treinador aposta na confiança dos atletas para melhorar esse fundamento de sua equipe.

“Eu tenho muito claro para mim que o jogo é definido em vários momentos. Quando você perde e ganha confiança durante o jogo faz toda a diferença. Quando você começa a tomar decisões em que você não se expõe, acaba ficando um jogo mais burocrático. O Richard teve muita bola para trás, mas as vezes é insegurança de se expor. Não só por parte dele, mas de todos os jogadores. É um processo de ganho de confiança”, explicou.

O Corinthians não tem muito tempo para fazer as correções até a próxima partida. Nesta quinta-feira, às 21h30, a equipe volta a campo para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Depois disso, tem clássico contra o Santos no domingo, às 11h, na Arena.

