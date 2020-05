Compare a média de gols de Jô pelo Corinthians com a dos atuais centroavantes

O centroavante Jô vem sendo alvo de especulações sobre um possível retorno ao Corinthians. Com duas passagens pelo Timão, o atacante de 33 anos possui uma média de gols pelo time alvinegro parecida com a dos companheiros de posição do atual elenco, Mauro Boselli e Vagner Love.

Ao todo, Jô marcou 43 vezes em 179 partidas disputadas pelo clube, registrando uma média de 0,24 gol por jogo. Também com duas passagens, Love soma 29 bolas na rede em 121 jogos, igualmente próximo de 0,24 de média. Desde 2019 no Timão, Boselli tem 17 gols em 61 partidas e leva a melhor sobre os outros dois, com quase 0,28 na estatística.

Contudo, no primeiro período em que vestiu a camisa do Corinthians, Jô havia acabado de subir aos profissionais e em muitas vezes começou no banco de reservas, entrando no decorrer dos confrontos. Entre 2003 e 2005, ele anotou 18 gols em 115 partidas, totalizando 0,15 de média.

Em 2017, o centroavante, mais rodado e maduro, retornou ao clube alvinegro. Com um desempenho muito superior ao da passagem anterior, ele foi fundamental nos títulos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, sendo, inclusive, o artilheiro da competição nacional. Na temporada, o jogador atuou em 64 partidas e balançou as redes 25 vezes, com média de 0,39 gol por jogo.

O retorno de Jô em um futuro próximo não é tão distante da realidade corinthiana, segundo o presidente Andrés Sanchez. Na última quarta-feira, o mandatário afirmou que “as portas estão abertas” para o jogador, que tem contrato até o final do ano com o Nagoya Grampus, do Japão, e que “a prioridade dele é do Corinthians”.

