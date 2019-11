Como o losango testado por Coelho pode potencializar jogadores do Corinthians

No último domingo, o Corinthians foi derrotado pelo Botafogo, no Rio de Janeiro, e perdeu a oportunidade de se aproximar do G6. No entanto, a equipe mostrou bom desempenho em campo e teve boas chances para balançar as redes. Além disso, Dyego Coelho testou uma nova formação tática.

O treinador armou o timão no 4-4-2 com um losango no meio-campo. Gabriel era o primeiro volante, Júnior Urso um pouco à frente pela direita, Ramiro à esquerda e Pedrinho centralizado no vértice mais avançado. No ataque, Vagner Love e Gustagol formaram dupla de ataque.

Apesar do resultado negativo no primeiro teste, o esquema pode potencializar alguns jogadores do Corinthians. Fagner é um dos mais beneficiados pela formação, já que a ausência de um meia pela direita abre um corredor maior para o jogador, que tem qualidade para construir pelo lado, com passes e cruzamentos.

Já no meio-campo, Pedrinho pode ficar ainda mais confortável na posição de armador. Com a presença de três jogadores nas suas costas, o camisa 38 ganha maior liberdade para ser o elo entre o setor intermediário e o ataque, sem grandes responsabilidades defensivas. Além disso, passa a se posicionar em uma zona na qual pode arriscar mais chutes de média e longa distância.

Por fim, o 4-4-2 com um losango no meio pode ser a solução para que Love e Boselli sejam escalados juntos. Nesse esquema, os dois atuam centralizados e não precisam recompor pelas beiradas, apenas pressionar os defensores adversários na saída de bola. Assim, o time pode ganhar poder de fogo dentro da área.

Nessa formação, Danilo Avelar seria o jogador que mais teria dificuldade para se adaptar, já que teria que apoiar mais no ataque. O lateral costuma ter melhor desempenho quando tem um posicionamento mais defensivo, próximo aos zagueiros.

Com a derrota para o Botafogo, o Corinthians estacionou nos 50 pontos, na oitava colocação. No momento, o time está a quatro pontos do São Paulo, última equipe do G6. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Fluminense, no domingo, às 16h, em Itaquera.