Com retorno de Ralf, Corinthians treina após derrota no Majestoso

Em treinamento realizado na manhã desta segunda-feira, o Corinthians deu início à preparação para o jogo contra o Goiás, que ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe de Fábio Carille busca uma rápida reabilitação após a derrota para o São Paulo na última rodada.

A atividade contou apenas com os atletas que não entraram em campo no Majestoso. Destaque para Ralf, que se envolveu em uma acidente de carro na véspera do jogo e acabou não sendo relacionado. O volante treinou normalmente e pode ficar à disposição para o próximo compromisso do Timão.

Para a partida, o treinador do Alvinegro deverá promover mudanças na equipe titular. Além de Ralf, há a possibilidade de Pedrinho retornar após o compromisso com a Seleção Olímpica. Já o meia Sornoza, que estava servindo o Equador, não deve chegar a tempo.

O jogo entre Goiás e Corinthians no Serra Dourada é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisa de um bom resultado para não correr risco de sair do G4.

