Com Ralf, Pedrinho e Sornoza, Corinthians divulga relacionados para encarar o Goiás

O Corinthians divulgou, nesta terça-feira, os relacionados para o duelo contra o Goiás, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais destaques são os retornos do volante Ralf e dos meias Pedrinho e Sornoza.

O Timão ganha o reforço destes três jogadores em relação à derrota contra o São Paulo, no último domingo. Envolvido em um acidente de carro, Ralf foi cortado do Majestoso, mas está de volta para encarar o Goiás.

Já Pedrinho retorna depois de servir a Seleção Brasileira Olímpica, enquanto Sornoza servia a seleção do Equador. Ambos ficaram de fora dos dois últimos jogos do Corinthians pelo Brasileirão.

Ainda no departamento médio, o volante Júnior Urso e o atacante Everaldo seguem como desfalques do time de Carille. Quem também fica de fora da lista de relacionados é Renê Júnior.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians visita o Goiás, no Serra Dourada, às 21h30 desta quarta-feira. Sem vencer há três jogos, os comandados de Fábio Carille tentam o resultado para se manter no G4. O Timão é o atual quarto colocado com 43 pontos.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Caique e Cássio

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Ralf

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com