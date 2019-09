Com Love em campo, Corinthians inicia preparação para enfrentar a Chape

Após a vitória contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (30), no CT Joaquim Grava, visando o duelo atrasado com a Chapecoense, válido pela 21ª rodada da competição. A atividade no campo contou com o atacante Vágner Love, que cumpriu suspensão na última partida.

O camisa 9, inclusive, foi bancado pelo técnico Fábio Carille após o jogo contra os cariocas e deve figurar entre os titulares. Contudo, o comandante não esboçou a escalação, já que os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cruz-maltino realizaram trabalhos na academia do clube. Apenas os reservas treinaram no gramado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com Love de volta, a tendência é que Boselli fique como opção entre os suplentes, com o restante da equipe sendo mantido. Assim, os onze iniciais teriam: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Júnior Urso), Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Corinthians e Chapecoense se enfrentam na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O Timão volta a treinar nesta terça-feira e já embarca rumo a Santa Catarina. Depois do duelo contra o Verdão do Oeste, o clube alvinegro permanece na região Sul e viaja para Porto Alegre, onde encara o Grêmio no final de semana.