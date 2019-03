Com Love e Jadson, Corinthians faz último treino antes de viagem ao CE

O Corinthians fez nesta segunda-feira o único treino em São Paulo antes de encarar o Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em duelo marcado para quarta-feira, 21h30 (de Brasília), em Fortaleza. Sem contar com os atletas que foram titular no empate sem gols com o Santos, no domingo, o técnico Fábio Carille comandou uma rápida atividade no CT Joaquim Grava, com direito a Jadson e Vagner Love no gramado.

O trabalho, rápido devido à necessidade de o elenco preparar as malas, jantar e se encaminhar para o aeroporto, contou com um coletivo de uma hora em campo reduzido. O árbitro da atividade foi o auxiliar Fabinho, enquanto o comandante observava a movimentação e dava breves orientações quando via algo errado.

O embate reuniu duas equipes montadas com nove atletas de linha, além de Vagner Love e Romero, curingas. O time de colete treinou com Cássio; Michel Macedo, Marllon e Bruno Méndez; Richard, Ramiro, Marquinhos, Fabrício Oya, Vital e Sergio Diaz. Os atletas sem colete trabalharam com Walter; João, Pedro Henrique e Carlos; Thiaguinho, Araos, André Luís, Régis, Jadson e Gustavo Silva.

O destaque da movimentação ficou para Love, autor de belo gol ao infiltrar na zaga adversária e bater com o pé esquerdo no ângulo de Walter, que nem se mexeu. Outro a balançar a rede foi o meia Régis, mais uma vez participativo nos treinos, tocando na saída de Cássio após passe de Araos.

O elenco, que janta no CT logo mais, viaja às 20h30 para Fortaleza, cidade na qual tem chegada prevista para o início da madrugada. O único treino com a presença dos titulares será realizado nesta terça, já em solo cearense, provavelmente com uma equipe semelhante à que encarou o Santos.

Praticamente classificado no Campeonato Paulista, o clube do Parque São Jorge tenta retornar do Castelão com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil encaminhada. O segundo jogo está marcado para o dia 3 de abril, na Arena Corinthians.