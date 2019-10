Com Cássio suspenso, Walter lidera defesa desfalcada do Corinthians

O Corinthians não contará com Cássio para o duelo contra o Cruzeiro, neste sábado às 19h (Brasília) na Arena. O camisa 12 está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo recebido no empate com o Goiás, e em seu lugar, Walter voltará a defender a meta do Timão.

Reserva imediato, o camisa 27 acompanhou a partida em Goiânia de casa, devido ao revezamento realizado no banco de reservas com Caíque França. Mas o arqueiro não será a única novidade na defesa do Timão neste sábado. Marllon herdará o lugar de Gil, também suspenso, enquanto Bruno Méndez segue na vaga de Manoel, vetado por ter contrato com o Cruzeiro. Avelar deve retornar no lugar de Carlos Augusto.

“O trabalho é o mesmo para todos, claro que tem a confiança de estar jogando mais que fica mais elevada. Eu estou de fora, Marllon também, Bruno Méndez entrou no último jogo. O grupo confia na gente, vamos suprir bem a necessidade para manter os números”, comentou Walter em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava.

“A oportunidade está para todo mundo. Quando tem oscilação, quem está mais preparado acaba pegando. Vi com bons olhos, o nível vai crescer bastante”, seguiu, comentando sobre as sete alterações realizadas por Fábio Carille no empate do meio de semana.

Sem jogar desde 17 de agosto, na vitória contra o Botafogo por 2 a 0 dentro de casa, Walter jogou seis partidas em 2019, incluindo o jogo contra o Cruzeiro no 1º turno. Desde 2013 no Alvinegro, o camisa 27 soma 81 jogos com a camisa do Corinthians, com dois títulos brasileiro e três paulistas.



