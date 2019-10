Com Brasileiro afunilando, Cássio diz: “O resultado é mais importante agora”

O Corinthians não tem demonstrado um futebol vistoso, mas está conseguindo resultados, tanto é que engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater a Chapecoense nesta quarta-feira, na Arena Condá, por 1 a 0. Líder da equipe, Cássio comentou as críticas sofridas pelo Timão em relação ao desempenho.

“Torcedor gosta de raça, vontade, nós também queríamos abrir 2 a 0 hoje para ter uma tranquilidade. Mas o Brasileiro está afunilando, o resultado é mais importante agora. Temos margem, bastante jogo, podemos fazer jogos excelentes e vencer com um placar um pouco maior. Mas o torcedor corintiano às vezes sai mais feliz com 1 a 0 do que o 2 ou 3”, disse.

“Na hora é aperto, sufoco, até para nós jogadores. Isso não é questão de falta de empenho, a gente se ajuda, mas ficamos felizes, temos números bons no ano. A gente foi campeão paulista, chegamos numa final. Mesmo com algumas críticas de um futebol não tão bonito, a gente vem em quarto e abrindo uma distância dos outros. Conseguimos diminuir a distância para os líderes. É jogo a jogo e manter nossas metas”, completou.

Com o resultado, o Corinthians engatou a terceira vitória seguida, se consolidou no G4 e igualou os mesmos 41 pontos do Santos, mas continua na quarta colocação por ter um triunfo a menos. Ao lado do Goiás, é a única equipe com 100% no segundo turno, mesmo com a recente eliminação para o Independiente del Valle, na Copa Sul-Americana.

“Estamos entre os primeiros, na quarta colocação, mas preciso salientar que viemos de uma eliminação e conseguimos seguir lá em cima pontuando. Se não é a única, é uma das poucas equipes que têm 100% de aproveitamento no segundo turno” analisou Cássio.

“Estamos satisfeitos, mas é passo a passo. Foi muito difícil jogar aqui com toda essa chuva. A Chape está de parabéns, porque tem um dos melhores campos do futebol brasileiro. Com toda a chuva que caiu, se manteve bem”, finalizou.