Com Avelar, Loss deve ter sete “reforços” em reapresentação

O técnico Osmar Loss reclamou diversas vezes da ausência de tempo para treinar o Corinthians desde que assumiu o cargo de treinadordo clube, no final do mês passado, após a saída de Fábio Carille para o Al Wehda, da Arábia Saudita. Com quase um mês sem jogos oficiais e o retorno de diversos jogadores machucados, no entanto, o comandante está perto de ter a oportunidade tão desejada.

Com reapresentação marcada para o dia 25, a próxima segunda-feira, o Timão deve ter sete novidades com relação aos atletas que estavam disponíveis na última rodada disputada do Brasileiro, contra o Bahia, na Fonte Nova. Apontando como destaque o lateral esquerdo Danilo Avelar, que foi aprovado nos exames médicos na terça e deve ser anunciado como reforço por empréstimo de um ano até a sexta-feira, ele conseguirá ter quase a totalidade do seu elenco para trabalhar.

Descontando-se a ausência do volante Maycon, negociado com o Shakhtar-UCR, Loss deve ter à disposição o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, que estavam a serviço da seleção paraguaia, os volantes Ralf e Renê Júnior, recuperados de uma luxação no ombro esquerdo e uma lesão no menisco do joelho direito, respectivamente, o meia Jadson, 100% após sofrer estiramento muscular na coxa direita, e o atacante Clayson, saudável depois de passar por uma artroscopia no joelho direito.

Da lista, o único que não está garantido é Balbuena, que tem uma multa rescisória considerada baixa para o mercado europeu (R$ 17 milhões), local onde seus empresários tentam negociá-lo. Ainda que ele volte ao Timão, dificilmente ficará disponível na retomada das competições oficiais após a Copa do Mundo.

Sendo assim, Loss só não poderá contar com o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, que estão com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, na Rússia. A permanência deles na Europa está assegurada ao menos até o dia 27, quarta-feira que vem, data do último jogo da fase de grupos. Caso o Brasil avance para a final, porém, eles só chegariam na segunda quinzena de julho ao CT.

Ainda que tenha algumas pendências, Loss sabe que esse período é raridade na temporada. O time treinará do dia 25 de junho até 3 de julho, viajando para Belo Horizonte, local do amistoso contra o Cruzeiro, no dia 4. As atividades voltam entre 5 e 7, com outra viagem a Cuiabá para um amistoso frente ao Grêmio, no dia 8. Depois, o time volta, trabalha mais duas vezes e encara o Cruzeiro na Arena, no dia 11.

Será nesses embates que Loss dará oportunidades atletas que pouco atuaram na temporada, inclusive aqueles que nem sequer estrearam, como o volante Thiaguinho e o meia Bruno Xavier. Matheus Matias, que não completou dez minutos em campo com a camisa alvinegra, também receberá suas chances.

“Atrapalha mais que os desfalques, porque treinamento é fundamental para a gente melhorar a equipe, para a gente corrigir, consertar. Então certamente atrapalha mais do que os desfalques”, disse o comandante, que tentará implantar suas ideias para se firmar na função e, principalmente, melhorar o histórico atual de sete jogos, uma vitória, dois empates e quatro derrotas.