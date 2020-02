Com Araos, Corinthians se reapresenta na reta final antes da Libertadores

O Corinthians se reapresentou nessa segunda-feira no CT Joaquim Grava, depois da boa vitória no clássico contra o Santos. Tiago Nunes comandou o treino da equipe apenas com os jogadores reservas em campo, mas com algumas novidades.

A primeira delas foi a volta de Ángelo Araos ao clube. O meia estava disputando o Pré-Olímpico com a seleção chilena, que foi eliminada da disputa. Foi a primeira vez que ele se encontrou com o novo comandante do Timão, que conversou muito com o jovem durante as atividades, a fim de acelerar sua adaptação, e foi testado em várias posições durante a prática.

Justamente por essa pouca intimidade com o novo trabalho, Araos não está na lista de inscritos do Corinthians para a fase preliminar da Libertadores e não poderá atuar diante do Guaraní-PAR, na quarta-feira, nem na fase seguinte, caso o alvinegro avance. Sua inclusão só poderá ser feita em uma eventual fase de grupos, quando a Conmebol permite a alteração da lista.

A outra novidade foi a presença de Michel Macedo treinando normalmente com bola. Ele estava se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral, e foi liberado para se reintegrar ao elenco. Danilo Avelar e Léo Santos, que também passam por processo de transição do departamento médico, apareceram correndo no gramado.

O Timão ainda fará mais um último treino em solo brasileiro antes de embarcar para o Paraguai, na terça-feira.

