Coelho pede paciência com Janderson para torcida do Corinthians

O jovem Janderson foi titular mais uma vez e acabou como um dos protagonistas do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. O atacante fez o gol da equipe, empatando a partida, mas cometeu o pênalti que originou a vitória do Galo.

Depois do jogo, o técnico interino Dyego Coelho pediu paciência com Janderson, e ressaltou o apoio dos jogadores mais experientes.

“Peço paciência com ele. Principalmente em questão tática. É um menino que tem muito talento. Os mais velhos ajudam demais os garotos aqui, e isso é muito bom. Essa mudança de comportamento com a bola é praticamente 100% com os jogadores, e eles precisam querer fazer isso”

Coelho continuou, e entende que a oscilação da “joia” corintiana é normal.

“O Janderson se encaixa nisso, tem ajuda de muitos jogadores experientes. Temos que dar tempo a ele, porque vai oscilar por conta da idade. É uma joia que a gente tem e precisamos cuidar”

O gol contra o Atlético-MG foi apenas o segundo de Janderson pelo time profissional do Corinthians. O primeiro aconteceu na 26ª rodada, no empate contra o Goiás no Serra Dourada.