Coelho lamenta eliminação do Corinthians na Copinha, mas valoriza luta

O Corinthians foi eliminado da Copa São Paulo após a derrota por 3 a 1 para o Internacional na última terça-feira. Depois do jogo, o técnico Dyego Coelho lamentou a despedida da competição, mas não deixou de valorizar o empenho dos garotos.

“A equipe do Inter soube usar muito bem o que gente não vinha fazendo, que era perder a bola no centro do campo e eles conseguiram aproveitar as oportunidades. Fizemos um jogo tecnicamente muito abaixo, dói e é ruim a eliminação, mas os meninos conseguiram transmitir o que todo torcedor quer, que é não desistir do resultado”, disse o treinador.

Principal jogador do Timão na Copinha, Gabriel Pereira não foi para o jogo por conta de suspensão pelo segundo cartão amarelo. Coelho preferiu valorizar os seus garotos pela campanha na Copinha.

“Ele é um jogador que vinha crescendo na competição, tentamos suprir a ausência dele e quem entrou no lugar dele deu o máximo. Eles lutaram até o final e continuaram lutando. É chato pra caramba ser eliminado, mas precisamos dar força para os meninos”

Por fim, o treinador do sub-20 corintiano avaliou se os jogadores deste elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior podem ajudar o time profissional.

“Sempre tem alguém que pode ajudar o, tem uma comissão qualificada para observar bem os garotos. Eles acompanharam bem e a gente espera que o Tiago chame algum deles e a gente espera poder ajudar”, finalizou.

Antes da eliminação, o Timão terminou em primeiro lugar do Grupo 11 com sete pontos, passou por Cuiabá na segunda fase, Juventude na terceira, Mirassol nas oitavas de final e Athletico-PR nas quartas.