Coelho está otimista em convencer Boselli a ficar no Corinthians em 2020

Principal destaque da vitória do Corinthians sobre o Fortaleza na última quarta-feira, Boselli ganhou nova moral após os dois gols marcados. Reserva na maior parte do ano com Carille, o argentino saiu como titular na estreia do técnico interino Dyego Coelho e reascendeu a conversa sobre seu futuro no Timão.

O atacante tem contrato até 30 de dezembro de 2020, porém ainda não garantiu que seguirá no Alvinegro na próxima temporada. “Hoje não penso (nisso), faltam poucas partidas, hoje quero desfrutar, a equipe ganhou, há muito tempo não fazia dois gols e ajudar a equipe. Depois veremos, queremos desfrutar do Corinthians”, comentou o argentino.

Já Coelho se mostrou muito otimista com o prosseguimento de Boselli no ano que vem, ainda mais após os dois gols de quarta-feira. “Eu acho que ele mesmo já se convenceu hoje (quarta). O que ele fez hoje (quarta) é algo que deixa a gente muito feliz e esperançoso”, disse.

“É um jogador de muita qualidade, inteligente, espero que ele tenha entendimento de que as coisas não funcionam como a gente quer em alguns momentos, mas hoje (quarta) fez 2 gols, saiu aplaudido, não tem como ele não pensar em outra situação, em vencer no clube, em vencer no futebol brasileiro”, completou.

Ex-jogador e trabalhando nas categorias de base do Timão há muito tempo, o interino destacou a força da torcida corintiana. “Nós temos uma nação, bicho. Torcedor é fantástico com a gente, ele ama o Corinthians. A gente tem de retribuir para eles, eles têm de estar do nosso lado sempre, o jogador quando joga no Corinthians tem de entender, um carrinho, um ganho de dividida vale mais que um drible”, declarou.