Coelho afirma que Corinthians não vai “baixar a guarda” por vaga na Libertadores

Antes do treino do Corinthians, nesta terça-feira, em preparação para o duelo contra o Avaí, Dyego Coelho concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. O treinador interino garantiu que o Timão não irá se acomodar, mesmo com a transformação do G6 em G8 no Brasileiro.

“Cheguei a comentar com os jogadores sobre a vaga na Libertadores. Eles mesmos responderam que, independente de vaga ou não, a nossa meta era a Libertadores e jamais iríamos baixar a guarda. Eles sabem da dificuldade que vai ser, da luta que teremos, mas não chega a acomodar”.

Com o título do Flamengo na Libertadores, as vagas para o torneio continental do próximo ano estenderam-se até a oitava colocação. O Timão ocupa justamente esta posição neste momento, mas ainda não tem classificação garantida. Isso porque a distância para o Goiás, nono colocado, é de apenas quatro pontos.

Por isso, Coelho deixou claro que não terá relaxamento do elenco alvinegro. Uma vitória contra o Avaí, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, pode ser decisiva para o futuro da equipe.

“Fazemos o nosso trabalho, mas não vem o alívio. Quando saiu a vaga, eles mesmo disseram que não era para baixar a guarda. Nossa meta é ganhar o próximo jogo e é isso que vamos tentar fazer amanhã”, declarou.

Há três jogos sem vitória, o Corinthians tenta se reabilitar no Brasileiro. A equipe estacionou na tabela após a derrota contra o Botafogo.

A oitava colocação dá vaga apenas para a Pré-Libertadores. Se quiser a classificação direta para a fase de grupos, o Timão precisa tirar uma diferença de quatro pontos para o São Paulo, sexto colocado.