Clayson reconhece que ainda precisa melhorar a parte física

Após quase ter sido negociado para o Atlético Mineiro nesta pré-temporada, o atacante Clayson, depois de conversa com Fábio Carille, optou por permanecer no Corinthians para 2019. No começo do calendário do Timão no ano, o atleta vem tendo oportunidades com o treinador da equipe, muito por ser o “único capaz de dar profundidade ao esquema tático” da equipe do Parque São Jorge.

No entanto, o próprio Clayson reconhece que ainda não está 100%. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o jogador afirmou que o seu desempenho em campo não está ideal, algo que será atingido pela sequência de partidas.

“Ainda preciso melhorar a parte física, é normal, perdi um pouco da pré-temporada. Venho conseguindo fazer bons jogos, no um contra um, mas tenho muito a evoluir ainda. Tenho certeza que daqui três, quatro jogos estarei 100%”, contou.

Em uma crescente na temporada e em busca de maior afirmação, Clayson também revelou que, se dependesse dele, atuaria em todas as partidas do Corinthians no ano. O motivo? A alta concorrência dentro do próprio elenco.

“Quero jogar todos. Claro que temos que ver exames, cansaço, mas da nossa parte queremos sempre estar jogando. Tem outros que querem estar nesse lugar”, falou o jogador.

O Corinthians já treinou nesta sexta-feira e ainda tem mais uma atividade, no sábado, antes do confronto diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Clayson:

Importância de receber chances na temporada

“A gente está ali muitas vezes do lado de fora e quer estar dentro, esperando a oportunidade. É importante o Carille dar chance para todos, e cabe a nós corresponder dentro de campo. Com certeza todo jogo que entramos é o jogo da vida, temos que mostrar para a comissão que temos condição de estar jogando e estar no grupo também.”

Dificuldades no começo do ano

“Alguns jogadores ainda estão entendendo a forma que a comissão trabalha, demora para pegar entrosamento. (Reforços) são jogadores de qualidade e logo vão estar correspondendo à altura.”

O elenco de 2019 é o mais forte desde a chegada ao Corinthians?

“É difícil falar, mas com certeza esse ano temos um grupo qualificado, onde temos dois ou três jogadores de qualidade brigando em cada posição. Isso é bom para o Corinthians, a briga diária, porque quem está jogando sabe que não pode dar brecha. Quem tem a ganhar com isso é o Corinthians e esperamos que seja assim até o final do ano.”

Quase ida ao Atlético Mineiro

“Foi meu empresário que tratou mais disso, estava treinando porque queria voltar forte em 2019 e fazer uma boa temporada. Fiquei sabendo mais pela internet. Quando voltei, bati um papo com o Carille, e ele disse que pediu para travar as conversas. Que bom que eu fiquei. Estou motivado e feliz para fazer uma boa temporada, com títulos e ajudando o Corinthians.”

Posicionamento dentro de campo

“Posicionamento é a mesma coisa que eu fiz quando cheguei, na minha primeira passagem. Ele disse que já conheço a forma de jogo, pela beirada, dando desafogo e chegada. Temos que ajudar os laterais também, faz parte da tática, faço a mesma coisa dos outros anos.”

Mudanças propostas no calendário brasileiro

“Eu acho que tudo que tiver para melhorar, acho legal. Penso que é uma forma de dar uma confiança em termos de trabalho para o técnico. Acho válido.”

Romero

“Na verdade, esse é um papo que a gente não costuma ter. Romero está feliz, é um cara feliz no vestiário, chega todo dia alegre para trabalhar. A conversa dele é com a diretoria. Esperamos que fique, é um cara que ajudou batente e tem história no clube. Ele é um cara que está sempre disposto a trabalhar.”

