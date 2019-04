Clayson prefere baralho a assistir Palmeiras na Libertadores

O Corinthians tem compromisso importante nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por isso, o elenco alvinegro entrará em período de concentração no CT Joaquim Grava logo após o treino dessa tarde.

Bom momento para assistir ou até mesmo secar o rival? Para Clayson, destaque do Timão nessa reta final de Campeonato Paulista, há coisa melhor a se fazer, como por exemplo jogar baralho.

O arquirrival corintiano encara o San Lorenzo às 19h15 (de Brasília), na Argentina, pela Copa Libertadores da América. Tanto Corinthians quanto Palmeiras estão a um jogo de confirmarem a reedição da grande final do Estadual de 2018.

“Não sei nem que horas o Palmeiras joga. Não vou assistir, a gente costuma jogar baralho na concentração. Eu ligar a TV e procurar jogo, dificilmente. Acho que não vou assistir, não”, contou.

Apesar dos compromissos nesse meio de semana, Timão e Verdão jogam suas decisões domingo e segunda-feira. Os palmeirenses empataram com o São Paulo por 0 a 0 no Morumbi e agora terão o Allianz Parque para definir a classificação. Já o alvinegro venceu o Santos por 2 a 1 na Arena e fará o segundo jogo no Pacaembu, com a vantagem do empate.

Clayson, aliás, foi expulso no primeiro embate com o Palmeiras na decisão do Paulistão do ano passado após se envolver em uma confusão com Felipe Melo. Depois de cumprir um dos quatro jogos que levou de gancho, o jogador teve a pena revertida em 30 cestas básicas que foram entregues a uma instituição de caridade e, por isso, não precisou perder nenhum jogo de 2019.