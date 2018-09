Clayson deixa treino antes do fim, mas deve jogar contra o Inter

O atacante Clayson deu um susto na manhã desta sexta-feira ao deixar o treinamento do Corinthians antes do encerramento, no CT Joaquim Grava. Deslocado para a parte interna do local ao lado do zagueiro Pedro Henrique, ele motivou algumas dúvidas a respeito da sua condição física para encarar o Internacional, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena. De acordo com o clube, porém, sua saída antecipada já havia sido programada.

“Clayson já sentiu alguma coisinha. Pesou um pouco a perna pelo trabalho, o treinador gosta de fazer um trabalho forte (risos)”, disse o técnico Jair Ventura, indicando que o problema pode ter surgido durante a atividade, mas afirmando que o atleta não será problema para encarar os gaúchos.

“Vamos nos adequando a essa situação. Não adianta treinar muito forte porque pode perder o jogador. Mas ele está tranquilo”, assegurou o comandante corintiano, que promoveu o atleta novamente à condição de titular desde que teve um tempo mínimo para trabalhar com os atletas.

Dono de boas atuações contra Flamengo e Sport, ele é provável titular da equipe no embate contra os gaúchos desde a terça-feira, quando o técnico Jair Ventura dividiu uma equipe com quatro atletas de frente. À esquerda, ele terá a companhia de Mateus Vital, Jadson e Romero no ataque.

O jogador tenta retomar seu bom momento do ano passado atualmente, Ele não teve tranquilidade desde o final da Copa do Mundo. Após passar o período de treinos recuperando-se de uma lesão no joelho direito, ele perdeu espaço e, quando parecia retomar sua melhor fase, teve de encarar uma doença da filha.

Incomodado com a pressão de visitar a filha no hospital e ter que treinar sem deixar o ritmo cair, Clayson ainda ganhou uma última “bomba” após a recuperação da garota: sua sogra morreu poucos dias depois, estendendo as dificuldades. Em meio a isso, soltou um “esguicho” de água em uma torcedora da Chapecoense, perdendo outros dois jogos por punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).