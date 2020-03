Clássico de Campinas é crucial para o futuro do Corinthians no Paulistão

Nesta segunda-feira, Guarani e Ponte Preta fazem o clássico de Campinas no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 20h (horário de Brasília) naquele que será o último confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O embate no interior da Capital deve ser decisivo para as pretensões do Corinthians e tem poder até de alterar o objetivo da equipe nessa reta final, com apenas duas rodadas a serem disputadas.

Situação pode se complicar no Grupo D

O Corinthians é o terceiro colocado, com 11 pontos. O Guarani é o segundo colocado, com 13 pontos. Uma vitória do Bugre o levará aos 16 pontos, e o Timão conseguirá, no máximo, 17 pontos. Ou seja, nessa situação, com mais dois empates – ou até mesmo um, dependendo do saldo de gols – o Guarani pode sacramentar a eliminação corintiana.

Ainda tem a Ferroviária, que tem os mesmos 11 pontos do Corinthians e segue firme na briga. Só o Bragantino, líder com 17 pontos, já tem a vaga garantida.

Jogos finais do Grupo D

O Corinthians terá pela frente Palmeiras (casa) e Oeste (fora) nas rodadas finais. O Guarani enfrentará Botafogo-SP (fora) e São Paulo (casa), enquanto a Ferroviária pegará Ituano (fora) e Inter de Limeira (casa). O Bragantino, despreocupado, jogará contra São Paulo (fora) e Botafogo-SP (casa).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Luta para não cair

Para o Corinthians, o lado bom de uma eventual vitória do Guarani seria a diminuição do risco de rebaixamento. Isso porque a Ponte Preta é a lanterna da competição, na classificação geral. Só os dois últimos desta tabela caem à Série A2.

A Macaca tem sete pontos, quatro a menos que o Corinthians. Se vencer nesta segunda, chega aos 10 pontos e se une a Água Santa, Ituano e Oeste. Entre estas equipes e o Corinthians está ainda a Ferroviária, com os mesmos 11 pontos do Timão, e o Botafogo-SP, que tem oito pontos e é o vice-lanterna.

Resumindo, caso a Ponte Preta supere o Guarani, o Corinthians terminará a 10ª rodada com quatro times entre a sua posição (10º) e a zona de rebaixamento, mas com o agravante do primeiro membro do Z2 ter apenas um ponto a menos que a equipe de Tiago Nunes.

Confronto que pode ajudar

O confronto direto entre Ituano e Ferroviária, agendado para a próxima rodada, é um fator positivo tanto para o Corinthians quanto para todas as outras equipes que estão lutando pela permanência na elite, pois, inevitavelmente, pelo menos um dos dois clubes perderá pontos.

Melhor cenário

O corintiano mais otimista, então, deve torcer por uma vitória da Ponte Preta e para o Corinthians, na sequência, fazer sua parte nos jogos que lhe resta.

O revés do Guarani manteria os campineiros mais próximos, com 13 pontos, ‘apenas’ dois a mais que o alvinegro. Sendo assim, se o atual tricampeão parar de tropeças, a chance de classificação cresce consideravelmente e, automaticamente, o temor pelo rebaixamento se esvazia.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com