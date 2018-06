Chicão relembra lance de 2009 e ironiza falta em Miranda

Falta ou não o q vcs acham ? pic.twitter.com/l1w3jp5KFM — CHICÃO (@andersonch3) 18 de junho de 2018

O ex-zagueiro Chicão, que fez fama defendendo o Corinthians entre 2008 e 2013, entrou na polêmica a respeito do empurrão sofrido pelo zagueiro Miranda na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no domingo, contra a Suíça. Lembrando de um lance semelhante envolvendo ele e o são-paulino, em 2009, ele questionou ironicamente aos seus seguidores no Twitter. “Falta ou não, o que vocês acham?”.

O post do ex-corintiano se deu após diversos torcedores do clube lembrarem do tento marcado por Miranda no primeiro jogo da semifinal do Paulista daquele ano, abrindo o placar no Pacaembu. A imagem mostra que o tricolor deslocou claramente Chicão antes de cabecear para o gol. Depois da partida, no entanto, Miranda se negou a admitir a infração. “Se o juiz não marcou, não foi falta”, resumiu.

O ressurgimento do lance chama a atenção pelo fato de ele não ter decidido nada à época. O Corinthians virou o placar naquele jogo, com gols de Elias e Cristian, e depois derrotou o São Paulo também no Morumbi, assegurando sua vaga na final com Douglas e Ronaldo. Na decisão, Chicão, que até marcou um gol, viu o Timão levantar o troféu sobre o Santos.

Já na Copa do Mundo, a falta não marcada pela arbitragem foi determinante para o empate por 1 a 1 entre brasileiros e suíços, colocando um pouco mais de pressão sobre os comandados de Tite para a partida de sexta-feira, às 9h (de Brasília), contra a Costa Rica, em São Petersburgo. Com um ponto, a equipe está dois atrás da Sérvia, líder do Grupo E.