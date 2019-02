Cássio usa bandagem em lesão, faz treino separado e segue como dúvida

O goleiro Cássio segue como dúvida da equipe do Corinthians para a partida desta quinta-feira, contra o Racing-ARG, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), na Arena. Depois de deixar o trabalho da terça com dores na coxa direita provocadas por uma pancada no local, ele apareceu com uma bandagem de proteção na atividade e não treinou com o restante dos companheiros.

Enquanto Carille já havia separado os seus titulares para um treino de posicionamento, sem adversário, contando com o goleiro Walter, Cássio foi direto para o laboratório R9, onde o clube costuma levar atletas em fase final de recuperação de lesões. Ao lado de Gabriel, o arqueiro passou por alguns testes de força e foi encaminhado para o gramado, onde encontrou o preparador Leandro Idalino.

O camisa 12, então, iniciou uma rotina de movimentação lateral e quedas, justamente os dois movimentos mais prejudicados pelas dores na coxa. Ainda que com certa dificuldade ao utilizar a perna machucada, Cássio não deixou transparecer dor ou grande incômodo com o problema.

Depois de cerca de meia hora, Cássio conversou por alguns minutos com o próprio Idalino e o médico do clube, Júlio Stancati, aparentemente passando um feedback a respeito do que ocorrera na movimentação. Na sequência, encaminhou-se mais uma vez para as dependências internas do CT. “A expectativa é que ele jogue”, disse Stancati.

A expectativa é que o capitão corintiano esteja em campo no embate frente aos argentinos, a não ser que as dores se agravem acima do esperado durante a quinta-feira. O time será o mesmo treinado na terça-feira, com Fagner, Manoel, Henrique e Carlos; Ralf e Ramiro; Love, Jadson e Sornoza; Gustagol.