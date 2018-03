Cássio soma sete penais defendidos contra o São Paulo: veja fotos

Herói da classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista de 2018, Cássio pegou dois pênaltis contra o São Paulo, na noite da última quarta-feira, no estádio de Itaquera. Após a vitória por 1 a 0 no tempo normal, o goleiro alvinegro fez a festa da torcida ao defender as cobranças de Diego Souza e Liziero, garantindo o triunfo do time mandante por 5 a 4.

Agora, Cássio soma 12 defesas de pênaltis com a camisa do Corinthians, sendo que sete delas foram realizadas em clássicos contra o São Paulo. Na galeria de fotos acima, relembre todas as vezes em que o arqueiro se destacou no Majestoso.

Abaixo, as defesas de pênaltis de Cássio como goleiro do Corinthians:

2013

Luis Fabiano e Rogério Ceni (São Paulo)

2014

Eduardo da Silva (Flamengo)

2015

Rogério Ceni e Alan Kardec (São Paulo)

2016

Cícero (Fluminense)

2017

Araruna (São Paulo), Ortiz (Internacional), Luan (Grêmio) e Lucca (Ponte Preta)

2018

Diego Souza e Liziero (São Paulo)