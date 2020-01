Cássio sente dores e deixa o treino do Corinthians no carrinho de maca

Cássio sentiu dores na região da mão no primeiro treino do Corinthians em 2020 e deixar a atividade realizada no CT Joaquim Grava, nesta segunda-feira. O goleiro caiu no chão gritando e aparentou sentir grande incômodo após defender uma bola.

O estado médico de Cássio ainda é desconhecido. O goleiro foi retirado do campo com um carrinho de maca, sendo atendido por médicos do Corinthians. Depois, o arqueiro foi levado para as dependências internas do CT para ser avaliado.

Antes dos atletas entrarem em campo para a primeira atividade do ano, Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva e foi apresentado como novo técnico do Corinthians. O elenco permanecerá em São Paulo até o dia 12, quando viajará aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup.