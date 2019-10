Cássio revela o que tem feito de diferente nos treinos do Corinthians

O Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0 graças a gol de Danilo Avelar e também deve muito ao goleiro Cássio. No segundo tempo, o camisa 12 do Timão brilhou principalmente com duas defesas em sequência, a queima roupa.

Nessa quinta-feira, após o treinamento na PUC de Porto Alegre, Cássio revelou que tem feito uma preparação diferente em 2019 e tem percebido o resultado dentro de campo, como em lances daquele visto na Arena Condá.

“Esse ano, diferente dos outros anos, eu tenho intensificado mais a parte de musculação com o Fabrício (Ramos), preparador físico (auxiliar). A gente tem feito um programa e tem me ajudado muito. Estou me sentindo mais forte, mais firme, até na questão daquele lance (contra a Chapecoense), levantar mais rápido e ser ágil. E o trabalho do Leandro (Idalino) e do João (Paulo Lacerda) nos treinamentos (preparadores de goleiros)”, explicou à Corinthians TV.

“Eles (preparadores) treinam sempre em alto nível, às vezes a gente consegue defender, às vezes não, isso faz parte. A gente vem se dedicando, no meu caso eu a cada ano quero ser melhor, bater novas marcas, novos recordes. Fui muito feliz ontem (quarta), consegui defender as bolas que nos ajudaram, e acho que é treinamento”, concluiu.

Cássio sofreu com duras críticas depois das falhas frente a Fluminense e Ceará, apesar do arqueiro não entender que o gol olímpico do Vozão fora um erro seu. Mas, tanto na vitória sobre o Vasco como agora diante da Chape, Cássio novamente mostrou que não se abala tão facilmente.

Nesse sábado, o goleiro corintiano está confirmado para a partida contra o Grêmio, na Arena tricolor, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.