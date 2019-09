Cássio revela curiosidade sobre gol olímpico e lamenta empate do Corinthians

O Corinthians ia vencendo por 2 a 1 quando o Ceará teve um escanteio marcado aos 44 minutos do segundo tempo, na Arena Corinthians, na manhã deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio se colocou um pouco mais à frente, esperando uma bola levantada, e, então, o improvável aconteceu: Leandro Carvalho bateu direto e fez um belo gol olímpico, dando o empate para a equipe cearense. O arqueiro revelou, inclusive, que esse foi o primeiro gol que levou desta forma.

“Não, foi o primeiro. É difícil, né, e a gente recebe bastante vídeo sobre o jogador, o jeito que bate. Me surpreendeu sim, ele foi muito feliz que a bola veio com muita velocidade. Eu até tentei voltar, mas não consegui, ele teve qualidade”, disse o goleiro na saída de campo ao canal Premiere, e ainda fez uma breve análise da partida.

“Acabamos tomando um gol no final, perdendo dois pontos, mas temos aí uma semana para trabalhar e, no próximo jogo, buscar essa resposta que não conseguimos hoje. Nós tomamos dois gols, a gente estava controlando bem o jogo, acabamos tomando um gol de desatenção, depois o segundo também. Acho que pecamos, de repente, um pouquinho nos detalhes”, concluiu.

O Corinthians desperdiçou a oportunidade de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro neste sábado. A equipe de Fábio Carille colocou dois gols de vantagem no primeiro tempo, com João Lucas (contra) e Vagner Love, caiu de produção na etapa final e viu Thiago Galhardo e Leandro Carvalho marcarem para o Ceará, decretando o 2 a 2 na Arena.

Com o resultado, o Timão vai aos 32 pontos e segue momentaneamente na terceira posição, mas perde a chance de encostar em Santos e Flamengo (36), além de torcer por tropeços de São Paulo e Palmeiras para não deixar o G4. O Ceará, por sua vez, quebra uma sequência de três derrotas, alcança os 21 pontos e ocupa provisoriamente a 12ª colocação.