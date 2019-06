Cássio promete torcida na Seleção e quer voltar na briga pelo título

O goleiro Cássio deixou o gramado do estádio do Maracanã triste com a eliminação do Corinthians, mas já pedindo que os seus companheiros não se desanimem pela derrota por 1 a 0 para o Flamengo, que tirou a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora a serviço da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, ele quer voltar em condição de brigar pelo título do Brasileiro.

“Vida que segue, não adianta ficar lamentando a eliminação também. Agora é pensar no título brasileiro, virar o chip, mesmo na Seleção eu vou estar acompanhando. Quando a gente ganha não fica se vangloriando, quando perde não dá para ficar remoendo”, comentou o jogador, que se apresenta já em Brasília para a disputa do amistoso contra o Catar, nesta quarta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Tem grandes clubes que ficaram pelo caminho também, grandes equipes do futebol brasileiro. A premiação valorizou muito o campeonato. Quatro, cinco anos atrás muitos entravam com equipe mista, reserva, hoje eles poupam no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil”, continuou o arqueiro.

Sem o camisa 12, o restante dos companheiros iniciam nesta quarta-feira a preparação para encarar o Cruzeiro, no sábado, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Nono colocado na competição, o Timão tem 11 pontos conquistados, com um jogo a menos do que o restante dos times.

Na ausência do capitão, os comandados de Carille terão pela frente o Cruzeiro, no sábado, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte, e o Santos, no dia 12 de junho, na Vila Belmiro.